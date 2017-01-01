Деревяшки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 100 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мяу, Гав-Гав, Хрю, Иго-Го и Ду-Ду обитают в волшебном игрушечном мире. Все они — деревян�ные игрушки, но и им есть чему поучить юных зрителей. Вместе Кошечка, Собачка, Поросeнок, Лошадка и Слон взрослеют, играют, познают мир и учатся считать, писать, различать цвета и формы.



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