Деревяшки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 91 смотреть онлайн бесплатно

Мяу, Гав-Гав, Хрю, Иго-Го и Ду-Ду обитают в волшебном игрушечном мире. Все они — деревянные игрушки, но и им есть чему поучить юных зрителей. Вместе Кошечка, Собачка, Поросeнок, Лошадка и Слон взрослеют, играют, познают мир и учатся считать, писать, различать цвета и формы.

