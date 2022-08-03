Деревяшки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 67 смотреть онлайн бесплатно
8.92017, Деревяшки. Серия 67
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Сезон 1 Серия 34Бесплатно
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Сезон 1 Серия 36Бесплатно
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Сезон 1 Серия 37Бесплатно
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Сезон 1 Серия 38Бесплатно
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Деревяшки
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Деревяшки
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Сезон 1 Серия 44Бесплатно
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Деревяшки
Сезон 1 Серия 45Бесплатно
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Деревяшки
Сезон 1 Серия 99Бесплатно
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Деревяшки
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О сериале
Мяу, Гав-Гав, Хрю, Иго-Го и Ду-Ду обитают в волшебном игрушечном мире. Все они — деревянные игрушки, но и им есть чему поучить юных зрителей. Вместе Кошечка, Собачка, Поросeнок, Лошадка и Слон взрослеют, играют, познают мир и учатся считать, писать, различать цвета и формы.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АСРежиссёр
Ася
Стрельбицкая
- ННРежиссёр
Наталья
Наумова
- ВМРежиссёр
Вера
Мякишева
- ЕСАктриса
Елена
Соловьева
- МПСценарист
Мария
Парфёнова
- ОКСценарист
Олег
Козырев
- НРСценарист
Натела
Рехвиашвили
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- ККПродюсер
Катерина
Кашинцева
- НХХудожница
Наталья
Харина
- ЕКХудожница
Елена
Кузнецова
- МММонтажёр
Михаил
Макуров
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- УСКомпозитор
Ульяна
Стратонитская