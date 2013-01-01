Департамент (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Wink
Департамент
2013, Департамент. Сезон 1. Серия 8
Их работа точно такая же, как и у «обычных» полицейских: сбор данных, оперативная разработка, слежка, прослушка, опросы свидетелей, возбуждение уголовных дел, с одной лишь разницей — сотрудники собственной безопасности работают против своих коллег.

Криминал
SD
48 мин / 00:48

6.6 КиноПоиск
4.9 IMDb

