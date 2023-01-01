Департамент (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Расследованием преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, занимается специальная служба — главное управление собственной безопасности. Их никто не любит, их только боятся. Они — гласно внедренный в правоохранительную систему страны чужеродный элемент.



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