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Департамент

Департамент (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Департамент 1 сезон
Криминал, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Расследованием преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, занимается специальная служба — главное управление собственной безопасности. Их никто не любит, их только боятся. Они — гласно внедренный в правоохранительную систему страны чужеродный элемент.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Департамент»

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