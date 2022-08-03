WinkСериалыДепартамент1-й сезон
Департамент (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
2013, Департамент. Сезон 1 16 серий
Криминал, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ААРежиссёр
Армен
Арутюнян
- МЖРежиссёр
Михаил
Жерневский
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- СШАктёр
Семён
Шкаликов
- Актёр
Павел
Майков
- МЧАктёр
Михаил
Чепуров
- Актёр
Павел
Абраменков
- ИЛАктёр
Игорь
Литовкин
- АПАктёр
Александр
Поляков
- ДСАктёр
Даниил
Семченков
- МСАктёр
Максим
Студеновский
- СГАктёр
Сергей
Гусенков
- ДВАктёр
Денис
Варенов
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ЭАПродюсер
Эльмира
Айнулова
- НКХудожница
Назик
Каспарова
- ЕЗХудожница
Екатерина
Залетаева
- ДБХудожник
Дмитрий
Буковский
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ММОператор
Михаил
Милашин
- ИБОператор
Илья
Бойко
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев