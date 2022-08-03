Wink
Сериалы
Департамент
1-й сезон

Департамент (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Департамент. Сезон 1 16 серий
Криминал, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Расследованием преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, занимается специальная служба — главное управление собственной безопасности. Их никто не любит, их только боятся. Они — гласно внедренный в правоохранительную систему страны чужеродный элемент.

Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Департамент»