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Департамент (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2013, Департамент. Сезон 1. Серия 7
Криминал18+

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Сюжет

Их работа точно такая же, как и у «обычных» полицейских: сбор данных, оперативная разработка, слежка, прослушка, опросы свидетелей, возбуждение уголовных дел, с одной лишь разницей — сотрудники собственной безопасности работают против своих коллег.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Криминал

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Департамент»

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