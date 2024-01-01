Демократизация народов. Сезон 1. Серия 8
Wink
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Демократизация народов
1-й сезон
8-я серия
8.22024, Демократизация народов. Сезон 1. Серия 8
Документальные16+

Демократизация народов (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В этом фильме авторы, эксперты и просто пережившие процессы демократизации попробуют вместе разобраться в том, почему благие намерения часто оборачиваются злоупотреблениями и хаосом, настолько ли универсальны универсальные ценности и как они сочетаются или не сочетаются с национальной ментальностью разных народов.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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