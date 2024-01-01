8.22024, Демократизация народов. Сезон 1. Серия 8
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Демократизация народов (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+29 мин
Демократизация народов
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+39 мин
Демократизация народов
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+39 мин
Демократизация народов
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+39 мин
Демократизация народов
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+37 мин
Демократизация народов
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+39 мин
Демократизация народов
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+31 мин
Демократизация народов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+39 мин
Демократизация народов
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+34 мин
Демократизация народов
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
Сюжет
В этом фильме авторы, эксперты и просто пережившие процессы демократизации попробуют вместе разобраться в том, почему благие намерения часто оборачиваются злоупотреблениями и хаосом, настолько ли универсальны универсальные ценности и как они сочетаются или не сочетаются с национальной ментальностью разных народов.
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