Демократизация народов (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

В этом фильме авторы, эксперты и просто пережившие процессы демократизации попробуют вместе разобраться в том, почему благие намерения часто оборачиваются злоупотреблениями и хаосом, настолько ли универсальны универсальные ценности и как они сочетаются или не сочетаются с национальной ментальностью разных народов.



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