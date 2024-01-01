Демократизация народов. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Демократизация народов
1-й сезон
1-я серия
8.22024, Демократизация народов. Сезон 1. Серия 1
Документальный16+

Демократизация народов (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В этом фильме авторы, эксперты и просто пережившие процессы демократизации попробуют вместе разобраться в том, почему благие намерения часто оборачиваются злоупотреблениями и хаосом, настолько ли универсальны универсальные ценности и как они сочетаются или не сочетаются с национальной ментальностью разных народов.

Сериал Демократизация народов 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг