Демократизация народов
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Демократизация народов
8.22024, Демократизация народов 1 сезон
Документальные16+

Демократизация народов (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В этом фильме авторы, эксперты и просто пережившие процессы демократизации попробуют вместе разобраться в том, почему благие намерения часто оборачиваются злоупотреблениями и хаосом, настолько ли универсальны универсальные ценности и как они сочетаются или не сочетаются с национальной ментальностью разных народов.

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