Давай разведемся! (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.02014, Давай разведемся! Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу, Детективы16+
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Сюжет
80 жизненных историй о некогда счастливых супружеских парах, которые принимают мучительное и тяжелое решение развестись. Суд в режиме реального времени разбирает семейные дела, находит объективную правду и решает, на чьей она стороне.
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