Дарк/Веб (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Несколько давних приятелей начинают получать загадочные сообщения от своей пропавшей много месяцев назад знакомой, талантливой программистки. В этих письмах просьбы о помощи и жуткие истории о людях, связавшихся с даркнетом — «подпольной» частью интернета, содержащей в себе множество засекреченной информации и опасных услуг. В попытках самостоятельно выследить девушку друзья обнаруживают то, что способно стать причиной всемирного технологического кризиса.



