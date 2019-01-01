Дарк/Веб (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.22019, Dark/Web
Ужасы, Детектив18+
О сериале
Несколько давних приятелей начинают получать загадочные сообщения от своей пропавшей много месяцев назад знакомой, талантливой программистки. В этих письмах просьбы о помощи и жуткие истории о людях, связавшихся с даркнетом — «подпольной» частью интернета, содержащей в себе множество засекреченной информации и опасных услуг. В попытках самостоятельно выследить девушку друзья обнаруживают то, что способно стать причиной всемирного технологического кризиса.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- РШРежиссёр
Рокси
Ших
- ММРежиссёр
Марио
Мисионе
- БМРежиссёр
Боман
Модин
- МНРежиссёр
Майкл
Нарделли
- БЭАктёр
Брайан
Элердинг
- ЛМАктриса
Лана
МакКиссак
- МНАктёр
Майкл
Нарделли
- СМАктриса
Сибонгиле
Мламбо
- НГАктриса
Ноэми
Гонсалес
- РХАктёр
Рене
Хегер
- РРАктёр
Роб
Раш
- АМАктриса
Айми
МакКэй
- ЭРАктёр
Эмилио
Россал
- ММСценарист
Марио
Мисионе
- БМСценарист
Боман
Модин
- МНСценарист
Майкл
Нарделли
- ОФПродюсер
Отем
Федеричи
- ММПродюсер
Марио
Мисионе
- МНПродюсер
Майкл
Нарделли
- ТНПродюсер
Тим
Нарделли
- РУХудожник
Роберт
Уайз
- ШЧОператор
Шелдон
Чау
- АИОператор
Аллен
И. Хо
- ДХКомпозитор
Джонатан
Хартман
- РГКомпозитор
Роб
Гоки
- СПКомпозитор
С.
Пис Нистадс