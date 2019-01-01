Серия 5
Wink
Сериалы
Дарк/Веб
1-й сезон
Серия 5

Дарк/Веб (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.22019, Dark/Web
Ужасы, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Несколько давних приятелей начинают получать загадочные сообщения от своей пропавшей много месяцев назад знакомой, талантливой программистки. В этих письмах просьбы о помощи и жуткие истории о людях, связавшихся с даркнетом — «подпольной» частью интернета, содержащей в себе множество засекреченной информации и опасных услуг. В попытках самостоятельно выследить девушку друзья обнаруживают то, что способно стать причиной всемирного технологического кризиса.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дарк/Веб»