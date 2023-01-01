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Дарк/Веб
1-й сезон

Дарк/Веб (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

7.22019, Dark/Web 10 серий
Ужасы, Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Трое героев получают странные сообщения от бывшей одноклассницы. В каждом содержатся истории о людях, попавших в коварные сети даркнета. Вскоре выясняется, что сама девушка бесследно пропала.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дарк/Веб»

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