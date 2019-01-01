Дарк/Веб (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Серия 1
Дарк/Веб
1-й сезон
Серия 1

7.22019, Dark/Web
Ужасы, Триллер18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Несколько давних приятелей начинают получать загадочные сообщения от своей пропавшей много месяцев назад знакомой, талантливой программистки. В этих письмах просьбы о помощи и жуткие истории о людях, связавшихся с даркнетом — «подпольной» частью интернета, содержащей в себе множество засекреченной информации и опасных услуг. В попытках самостоятельно выследить девушку друзья обнаруживают то, что способно стать причиной всемирного технологического кризиса.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дарк/Веб»