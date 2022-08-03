Чужая жизнь. Серия 4
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Чужая жизнь
1-й сезон
4-я серия

Чужая жизнь (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.82020, Чужая жизнь. Серия 4
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Успешная предпринимательница Елена становится случайной виновницей ДТП. Еe бойфренд уверяет, что пострадавшие в порядке. Однако спустя несколько лет Елена узнает, что жена водителя погибла, а сам он спился и лишился родительских прав. Героиня меняет имя и знакомится с ним в надежде помочь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

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