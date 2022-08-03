Успешная предпринимательница Елена становится случайной виновницей ДТП. Еe бойфренд уверяет, что пострадавшие в порядке. Однако спустя несколько лет Елена узнает, что жена водителя погибла, а сам он спился и лишился родительских прав. Героиня меняет имя и знакомится с ним в надежде помочь.

