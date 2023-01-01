Чужая жизнь (сериал, 2020) смотреть онлайн

Успешная бизнес-леди становится виновницей ДТП и спустя время пытается помочь семье жертвы. Российская мелодрама о шансе на искупление.



Молодая предпринимательница Елена владеет небольшой компанией по производству соков. Вскоре она должна выйти замуж за успешного бизнесмена Евгения. Однако из-за сильной усталости и переутомления на работе женщина становится виновницей серьезной аварии. В автомобиле, в который врезалась Елена, находилась семья. Муж и сын остались без серьезных повреждений, но мать в критическом состоянии попадает в реанимацию. Елена чувствует себя виноватой, однако Евгений успокаивает невесту, говоря, что все остались живы и не требуют судебного вмешательства. Через несколько лет Елена выясняет, что женщина умерла, ее муж стал алкоголиком, а сына забрали органы опеки. Узнав об этом, Елена принимает решение притвориться другим человеком, чтобы помочь уцелевшей семье воссоединиться.



Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить отечественную мелодраму «Чужая жизнь». Сериал смотреть онлайн 2020 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!



Все сезоны сериала Чужая жизнь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.