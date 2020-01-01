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Чужая жизнь (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.32020, Чужая жизнь. Серия 3
Драмы18+
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Сюжет
Успешная предпринимательница Елена становится случайной виновницей ДТП. Еe бойфренд уверяет, что пострадавшие в порядке. Однако спустя несколько лет Елена узнает, что жена водителя погибла, а сам он спился и лишился родительских прав. Героиня меняет имя и знакомится с ним в надежде помочь.
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