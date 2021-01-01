Чудовище должно умереть. Серия 1
Wink
Сериалы
Чудовище должно умереть
1-й сезон
1-я серия
7.62021, The Beast Must Die
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Чудовище должно умереть (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Шестилетнего мальчика насмерть сбил автомобиль, водитель скрылся. Когда скорбящая мать узнаeт, что полиция прекратила расследование, она решает сама найти виновника аварии. Женщина знакомится с предполагаемым преступником и планирует идеальное убийство.

Сериал Чудовище должно умереть 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb