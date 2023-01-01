7.62021, The Beast Must Die 1 сезон
Драмы, Криминал18+
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Чудовище должно умереть (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Шестилетнего мальчика насмерть сбил автомобиль, водитель скрылся. Когда скорбящая мать узнаeт, что полиция прекратила расследование, она решает сама найти виновника аварии. Женщина знакомится с предпо�лагаемым преступником и планирует идеальное убийство.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb