Чудовище должно умереть (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Шестилетнего мальчика насмерть сбил автомобиль, водитель скрылся. Когда скорбящая мать узнаeт, что полиция прекратила расследование, она решает сама найти виновника аварии. Женщина знакомится с предполагаемым преступником и планирует идеальное убийство.

