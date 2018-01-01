Чудовище должно умереть (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЧудовище должно умереть1-й сезон
7.62021, The Beast Must Die 6 серий
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Шестилетнего мальчика насмерть сбил автомобиль, водитель скрылся. Когда скорбящая мать узнаeт, что полиция прекратила расследование, она решает сама найти виновника аварии. Женщина знакомится с предполагаемым преступником и планирует идеальное убийство.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb