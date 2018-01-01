Wink
Чудовище должно умереть
1-й сезон

Чудовище должно умереть (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

7.62021, The Beast Must Die 6 серий
Драма, Криминал18+

О сериале

Шестилетнего мальчика насмерть сбил автомобиль, водитель скрылся. Когда скорбящая мать узнаeт, что полиция прекратила расследование, она решает сама найти виновника аварии. Женщина знакомится с предполагаемым преступником и планирует идеальное убийство.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb