Чудотворица. Серия 4
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Чудотворица
1-й сезон
4-я серия

Чудотворица (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.52015, Чудотворица. Серия 4
Документальный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В любую погоду, в будни и праздники, в Покровском женском монастыре стоит очередь: сотни женщин приходят сюда, к мощам святой Матроны, в надежде на чудо. И чудеса случаются! Даже спустя 63 года после смерти Матрона Московская не пропускает ни одной просьбы: неизлечимые больные начинают идти на поправку, а отчаявшиеся родить становятся мамами. Какой на самом деле была великая провидица? Чем ей пришлось заплатить за свой дар? Почему даже спустя годы ее имя является синонимом чуда, а православная церковь причислила ее к лику святых?

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

9.1 КиноПоиск