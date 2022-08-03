Чудотворица. Серия 2
Wink
Сериалы
Чудотворица
1-й сезон
2-я серия

Чудотворица (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.52015, Чудотворица. Серия 2
Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В любую погоду, в будни и праздники, в Покровском женском монастыре стоит очередь: сотни женщин приходят сюда, к мощам святой Матроны, в надежде на чудо. И чудеса случаются! Даже спустя 63 года после смерти Матрона Московская не пропускает ни одной просьбы: неизлечимые больные начинают идти на поправку, а отчаявшиеся родить становятся мамами. Какой на самом деле была великая провидица? Чем ей пришлось заплатить за свой дар? Почему даже спустя годы ее имя является синонимом чуда, а православная церковь причислила ее к лику святых?

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

9.1 КиноПоиск