Чудотворица (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.52015, Чудотворица. Серия 2
Документальный16+
Сезоны и серии
- 16+50 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 1
- 16+45 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 3
- 16+50 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 4
- 16+50 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 5
- 16+49 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 6
- 16+48 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 8
- 16+49 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 9
- 16+49 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 10
- 16+48 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 11
- 16+49 мин
Чудотворица
Сезон 1 Серия 12
О сериале
В любую погоду, в будни и праздники, в Покровском женском монастыре стоит очередь: сотни женщин приходят сюда, к мощам святой Матроны, в надежде на чудо. И чудеса случаются! Даже спустя 63 года после смерти Матрона Московская не пропускает ни одной просьбы: неизлечимые больные начинают идти на поправку, а отчаявшиеся родить становятся мамами. Какой на самом деле была великая провидица? Чем ей пришлось заплатить за свой дар? Почему даже спустя годы ее имя является синонимом чуда, а православная церковь причислила ее к лику святых?
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
9.1 КиноПоиск