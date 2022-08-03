Чудотворица (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

В любую погоду, в будни и праздники, в Покровском женском монастыре стоит очередь: сотни женщин приходят сюда, к мощам святой Матроны, в надежде на чудо. И чудеса случаются! Даже спустя 63 года после смерти Матрона Московская не пропускает ни одной просьбы: неизлечимые больные начинают идти на поправку, а отчаявшиеся родить становятся мамами. Какой на самом деле была великая провидица? Чем ей пришлось заплатить за свой дар? Почему даже спустя годы ее имя является синонимом чуда, а православная церковь причислила ее к лику святых?

