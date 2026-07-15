Чудо (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2025, Чудо. Сезон 1. Серия 5
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 18+27 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 6
- 18+31 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 7
- 18+26 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 8
- 18+30 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 9
- 18+34 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 10
- 18+29 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 11
- 18+30 мин
Чудо
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Лейтенант полиции Денис Орлов вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Это сообщество регулярно посещает, а, по факту, курирует бывший жёсткий авторитет Василий Сапогов. Ещё в 90-е Сапог и его банда выкрали кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского из музея города Электроспас, куда позже была «триумфально возвращена» его подделка. Но скоро выставка федерального значения, и Денис теперь должен найти оригинал.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск