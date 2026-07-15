Лейтенант полиции Денис Орлов вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Это сообщество регулярно посещает, а, по факту, курирует бывший жёсткий авторитет Василий Сапогов. Ещё в 90-е Сапог и его банда выкрали кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского из музея города Электроспас, куда позже была «триумфально возвращена» его подделка. Но скоро выставка федерального значения, и Денис теперь должен найти оригинал.

