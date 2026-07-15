Чудо (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2025, Чудо. Сезон 1. Серия 12
Комедия18+
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О сериале
Лейтенант полиции Денис Орлов вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Это сообщество регулярно посещает, а, по факту, курирует бывший жёсткий авторитет Василий Сапогов. Ещё в 90-е Сапог и его банда выкрали кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского из музея города Электроспас, куда позже была «триумфально возвращена» его подделка. Но скоро выставка федерального значения, и Денис теперь должен найти оригинал.
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