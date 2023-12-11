Чосонский психиатр. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Чосонский психиатр
2-й сезон
9-я серия
9.22023, Joseon jeongsingwa uisa Yu Sepung
Комедия, Детектив18+
Придворного целителя изгоняют из столицы в маленькую деревню. Дорама с элементами детектива
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Чосонский психиатр (сериал, 2023) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Комедийная дорама о придворном враче, которому приходится начать все заново в деревне.

Ю Се Еп — выдающийся специалист по акупунктуре, отвечающий за здоровье королевской семьи. Однажды он становится жертвой заговора и теряет доверие высокопоставленных подопечных. Из-за ложных обвинений в гибели короля врача изгоняют из дворца. После года скитаний Ю Се Еп оседает в живописной деревне Гесу, где меняет имя и специальность. Теперь его зовут Ю Се Пун, и под руководством эксцентричного психиатра Ге Джи Хана он учится лечить людей от душевной боли.

Следить за успехами героя на новой ниве и забавными случаями из его практики будет особенно интересно, если смотреть «Чосонский психиатр» 2022 на Wink — дорама доступна с русской озвучкой.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Детектив
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb