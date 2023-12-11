Чосонский психиатр (сериал, 2023) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Комедийная дорама о придворном враче, которому приходится начать все заново в деревне.



Ю Се Еп — выдающийся специалист по акупунктуре, отвечающий за здоровье королевской семьи. Однажды он становится жертвой заговора и теряет доверие высокопоставленных подопечных. Из-за ложных обвинений в гибели короля врача изгоняют из дворца. После года скитаний Ю Се Еп оседает в живописной деревне Гесу, где меняет имя и специальность. Теперь его зовут Ю Се Пун, и под руководством эксцентричного психиатра Ге Джи Хана он учится лечить людей от душевной боли.



Следить за успехами героя на новой ниве и забавными случаями из его практики будет особенно интересно, если смотреть «Чосонский психиатр» 2022 на Wink — дорама доступна с русской озвучкой.

