Чосонский психиатр (сериал, 2023) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

9.22023, Joseon jeongsingwa uisa Yu Sepung
Комедия, Детектив18+
Придворного целителя изгоняют из столицы в маленькую деревню. Дорама с элементами детектива
О сериале
Комедийная дорама о придворном враче, которому приходится начать все заново в деревне.
Ю Се Еп — выдающийся специалист по акупунктуре, отвечающий за здоровье королевской семьи. Однажды он становится жертвой заговора и теряет доверие высокопоставленных подопечных. Из-за ложных обвинений в гибели короля врача изгоняют из дворца. После года скитаний Ю Се Еп оседает в живописной деревне Гесу, где меняет имя и специальность. Теперь его зовут Ю Се Пун, и под руководством эксцентричного психиатра Ге Джи Хана он учится лечить людей от душевной боли.
Следить за успехами героя на новой ниве и забавными случаями из его практики будет особенно интересно, если смотреть «Чосонский психиатр» 2022 на Wink — дорама доступна с русской озвучкой.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Детектив
КачествоFull HD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb