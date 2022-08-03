Wink
Сериалы
Читающий мысли
2-й сезон
3-я серия

Читающий мысли (сериал, 2011) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2011, The Listener 2.3
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тоби проходит тест на детекторе лжи и официально становится секретным информатором. МакКласки тут же поручает ему первое дело – нужно узнать, угрожает ли что-то или кто-то жизни видного политика Гордона Лакгри.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»