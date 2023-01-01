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Читающий мысли

Читающий мысли (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, The Listener 5 сезонов
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тоби Логан — 28-летний парамедик, обладающий способностью читать мысли людей. В один прекрасный день он решает использовать свой дар на благо других людей и помогать раскрывать преступления.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»

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