Читающий мысли (сериал, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Тоби Логан — 28-летний парамедик, обладающий способностью читать мысли людей. В один прекрасный день он решает использовать свой дар на благо других людей и помогать раскрывать преступления.



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