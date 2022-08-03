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Читающий мысли
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Читающий мысли (сериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2009, The Listener 1.8
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Серийный насильник объявляется снова и Тоби чувствует, что детектив Маркс виновата в том, что не смогла обвинить его раньше. Используя свои телепатические способности, Тоби помогает получить секретную информацию от жертвы, и понимает, что Маркс возможно сама была глубоко ранена.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»