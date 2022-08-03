Серийный насильник объявляется снова и Тоби чувствует, что детектив Маркс виновата в том, что не смогла обвинить его раньше. Используя свои телепатические способности, Тоби помогает получить секретную информацию от жертвы, и понимает, что Маркс возможно сама была глубоко ранена.

