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Черные паруса
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Черные паруса (сериал, 2015) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2015, Black Sails 2
Боевик, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вероломный предводитель кровожадных пиратов капитан Флинт объединяет усилия по обороне острова Нью-Провиденс с Элеонорой Гатри, дочкой вора-спекулянта. Их целью является отражение атаки британских войск, которые решили вернуть себе земли, которые отобрали пираты.

Страна
ЮАР, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные паруса»