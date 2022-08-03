Wink
Сериалы
Черные паруса
2-й сезон

Черные паруса (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

2015, Black Sails 10 серий
Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Вероломный предводитель кровожадных пиратов капитан Флинт объединяет усилия по обороне острова Нью-Провиденс с Элеонорой Гатри, дочкой вора-спекулянта. Их целью является отражение атаки британских войск, которые решили вернуть себе земли, которые отобрали пираты.

Страна
ЮАР, США
Жанр
Боевик

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные паруса»