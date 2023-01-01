Черные паруса
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Черные паруса

Черные паруса (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Black Sails 4 сезона
Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1715 год. Золотой век — вершина пиратства в Карибском море. Остров бывшей британской колонии Нью-Провиденс является территорией беззакония. Самым грозным из них является капитан Флинт. Но британский флот возвращается в эти воды, угрожая уничтожить Флинта и его команду.

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Информация

Страна
США
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные паруса»

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