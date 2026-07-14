Спика Вирго мечтает поступить в элитную магическую школу «Диана» и стать волшебницей, но проблема в том, что она не может освоить ни одного заклинания. Девушке нужен репетитор, но денег на него нет. И тут ей встречается говорящий чёрный кот, который раньше был человеком. Спика умоляет научить её магии и подготовить к поступлению в школу, но вредный хвостатый не очень-то горит желанием помогать. Вскоре они узнают, что Спика владеет магией восстановления, которая может помочь снять проклятье с кота, который на самом деле — легендарный маг Клод Сириус. Однако для снятия проклятья Вирго должна стать такой же сильной, как он.

