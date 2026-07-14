9.22026, Kuroneko to Majo no Kyoushitsu
Аниме, Мультсериалы18+
Черная кошка и класс ведьм (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+24 мин
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+2августа
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 17
- 18+9августа
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 18
- 18+16августа
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 19
- 18+23августа
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 20
- 18+30августа
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 21
- 18+6сентября
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 22
- 18+13сентября
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 23
- 18+20сентября
Черная кошка и класс ведьм
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Спика Вирго мечтает поступить в элитную магическую школу «Диана» и стать волшебницей, но проблема в том, что она не может освоить ни одного заклинания. Девушке нужен репетитор, но денег на него нет. И тут ей встречается говорящий чёрный кот, который раньше был человеком. Спика умоляет научить её магии и подготовить к поступлению в школу, но вредный хвостатый не очень-то горит желанием помогать. Вскоре они узнают, что Спика владеет магией восстановления, которая может помочь снять проклятье с кота, который на самом деле — легендарный маг Клод Сириус. Однако для снятия проклятья Вирго должна стать такой же сильной, как он.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.8 КиноПоиск