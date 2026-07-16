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Черная кошка и класс ведьм
Актёры и съёмочная группа сериала «Черная кошка и класс ведьм»

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная кошка и класс ведьм»

Актёры

Каэдэ Хондо

Каэдэ Хондо

Kaede Hondo
АктрисаSpica Virgo
Нобунага Симадзаки

Нобунага Симадзаки

Nobunaga Shimazaki
АктёрClaude Sirius
Кана Ханадзава

Кана Ханадзава

Kana Hanazawa
АктрисаPrincipal Jeanne
Аи Файруз

Аи Файруз

Ai Fairouz
АктрисаLeo Regulus
Харука Сираиси

Харука Сираиси

Haruka Shiraishi
АктрисаIo Taurus
Юто Уэмура

Юто Уэмура

Yuto Uemura
АктёрCastor Gemini
Сё Хаями

Сё Хаями

Sho Hayami
АктёрVice Principal Justice Libra
Даисукэ Хиракава

Даисукэ Хиракава

Daisuke Hirakawa
АктёрProcyon-sensei
Томохиро Оно

Томохиро Оно

Tomohiro Ono
АктёрAstraea Libra
Кадзуки Ура

Кадзуки Ура

Kazuki Ura
АктёрChiron Sagittarius Aradia
Минори Судзуки

Минори Судзуки

Minori Suzuki
АктрисаMerrow Pisces

Сценаристы

Мидори Гото

Мидори Гото

Midori Goto
Сценарист

Художники

Скотт Макдональд

Скотт Макдональд

Scott MacDonald
Художник

Композиторы

R.O.N.

R.O.N.

Композитор