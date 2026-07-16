WinkСериалыЧерная кошка и класс ведьмАктёры и съёмочная группа сериала «Черная кошка и класс ведьм»
Актёры и съёмочная группа сериала «Черная кошка и класс ведьм»
Актёры
Каэдэ ХондоKaede Hondo
АктрисаSpica Virgo
Нобунага СимадзакиNobunaga Shimazaki
АктёрClaude Sirius
Кана ХанадзаваKana Hanazawa
АктрисаPrincipal Jeanne
Аи ФайрузAi Fairouz
АктрисаLeo Regulus
Харука СираисиHaruka Shiraishi
АктрисаIo Taurus
Юто УэмураYuto Uemura
АктёрCastor Gemini
Сё ХаямиSho Hayami
АктёрVice Principal Justice Libra
Даисукэ ХиракаваDaisuke Hirakawa
АктёрProcyon-sensei
Томохиро ОноTomohiro Ono
АктёрAstraea Libra
Кадзуки УраKazuki Ura
АктёрChiron Sagittarius Aradia
Минори СудзукиMinori Suzuki
АктрисаMerrow Pisces