Швейцария. Фестиваль Санта-Клаусов
Wink
Детям
Человек-Праздник
1-й сезон
Швейцария. Фестиваль Санта-Клаусов

Человек-Праздник (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

2017, Швейцария. Фестиваль Санта-Клаусов
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ведущий программы Андрей Понкратов предстает перед зрителем человеком-праздником, легким, энергичным, эксцентричным, слегка безумным и отчасти нагловатым. Он как будто сбрасывает десять лет, груз ответственности и пытается наверстать упущенную возможность повеселиться самому и повеселить аудиторию по обе стороны экрана любыми средствами.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

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