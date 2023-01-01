Человек-Праздник (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Человек-Праздник 1 сезон
ТВ-шоу12+
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Сюжет
Ведущий программы Андрей Понкратов предстает перед зрителем человеком-праздником, легким, энергичным, эксцентричным, слегка безумным и отчасти нагловатым. Он как будто сбрасывает десять лет, груз ответственности и пытается наверстать упущенную возможность повеселиться самому и повеселить аудиторию по обе стороны экрана любыми средствами.
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