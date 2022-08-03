Италия. Праздник рогоносцев
Человек-Праздник (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Ведущий программы Андрей Понкратов предстает перед зрителем человеком-праздником, легким, энергичным, эксцентричным, слегка безумным и отчасти нагловатым. Он как будто сбрасывает десять лет, груз ответственности и пытается наверстать упущенную возможность повеселиться самому и повеселить аудиторию по обе стороны экрана любыми средствами.

Россия
ТВ-шоу
Full HD
26 мин / 00:26

