WinkСериалыЧеловек-Праздник1-й сезонИталия. Праздник рогоносцев
Человек-Праздник (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
2017, Италия. Праздник рогоносцев
ТВ-шоу12+
Сезоны и серии
- 12+27 мин
Человек-Праздник
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+26 мин
Человек-Праздник
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+27 мин
Человек-Праздник
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+26 мин
Человек-Праздник
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+26 мин
Человек-Праздник
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+26 мин
Человек-Праздник
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+27 мин
Человек-Праздник
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+27 мин
Человек-Праздник
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Ведущий программы Андрей Понкратов предстает перед зрителем человеком-праздником, легким, энергичным, эксцентричным, слегка безумным и отчасти нагловатым. Он как будто сбрасывает десять лет, груз ответственности и пытается наверстать упущенную возможность повеселиться самому и повеселить аудиторию по обе стороны экрана любыми средствами.