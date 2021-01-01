Человек из дома напротив (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Молодая девушка Анна живет за городом, в доме родителей, одна: мать умерла давно, отца убили год назад. Раз в месяц кто-то присылает ей деньги, и Анна подозревает, что этот человек имеет отношение к убийству.
А в Питере, похоже, снова просыпается маньяк, который орудовал год назад, убивая прохожих в арках. Вскоре за это дело берутся частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин: к ним обращается девушка с просьбой разыскать ее брата Никиту Сафонова. Она утверждает, что недавно убитый маньяком молодой человек — один из институтских друзей Никиты. А самому Никите в последнее время казалось, что за ним кто-то следит из дома напротив. Это дом Анны.
Рейтинг
- НМРежиссёр
Наталия
Микрюкова
- Актёр
Евгений
Пронин
- АВАктёр
Алексей
Вакулов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- ПУАктриса
Полина
Ульянова
- ЕЗАктёр
Евгений
Зайфрид
- АБАктриса
Александра
Большакова
- ВСАктёр
Виктор
Сазонов
- ССАктёр
Сергей
Смуров
- БПАктёр
Богдан
Псел
- КЗСценарист
Камиль
Закиров
- МБСценарист
Мария
Бейлинсон
- ЕМСценарист
Елена
Михалкова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЮСПродюсер
Юлия
Соболевская
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Золотов
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- МХОператор
Магомед
Халухаев