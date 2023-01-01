Человек из дома напротив
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Человек из дома напротив

Человек из дома напротив (сериал, 2021) смотреть онлайн

7.92021, Человек из дома напротив 1 сезон
Детективы18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодая девушка Анна живет за городом, в доме родителей, одна: мать умерла давно, отца убили год назад. Раз в месяц кто-то присылает ей деньги, и Анна подозревает, что этот человек имеет отношение к убийству.

А в Питере, похоже, снова просыпается маньяк, который орудовал год назад, убивая прохожих в арках. Вскоре за это дело берутся частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин: к ним обращается девушка с просьбой разыскать ее брата Никиту Сафонова. Она утверждает, что недавно убитый маньяком молодой человек — один из институтских друзей Никиты. А самому Никите в последнее время казалось, что за ним кто-то следит из дома напротив. Это дом Анны.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Человек из дома напротив»

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