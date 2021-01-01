Человек из дома напротив (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Молодая девушка Анна живет за городом, в доме родителей, одна: мать умерла давно, отца убили год назад. Раз в месяц кто-то присылает ей деньги, и Анна подозревает, что этот человек имеет отношение к убийству.



А в Питере, похоже, снова просыпается маньяк, который орудовал год назад, убивая прохожих в арках. Вскоре за это дело берутся частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин: к ним обращается девушка с просьбой разыскать ее брата Никиту Сафонова. Она утверждает, что недавно убитый маньяком молодой человек — один из институтских друзей Никиты. А самому Никите в последнее время казалось, что за ним кто-то следит из дома напротив. Это дом Анны.



