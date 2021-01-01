Человек из дома напротив. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Человек из дома напротив
1-й сезон
1-я серия

Человек из дома напротив (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.92021, Человек из дома напротив. Сезон 1. Серия 1
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молодая девушка Анна живет за городом, в доме родителей, одна: мать умерла давно, отца убили год назад. Раз в месяц кто-то присылает ей деньги, и Анна подозревает, что этот человек имеет отношение к убийству.

А в Питере, похоже, снова просыпается маньяк, который орудовал год назад, убивая прохожих в арках. Вскоре за это дело берутся частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин: к ним обращается девушка с просьбой разыскать ее брата Никиту Сафонова. Она утверждает, что недавно убитый маньяком молодой человек — один из институтских друзей Никиты. А самому Никите в последнее время казалось, что за ним кто-то следит из дома напротив. Это дом Анны.

Сериал Человек из дома напротив 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Человек из дома напротив»