Че о че (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В год 165-летнего юбилея Антона Павловича Чехова, чьё имя неразрывно связано с МХТ, молодые авторы размышляют о его творчестве, произведениях, которые остаются актуальными и по сей день. «Че о че» — сериал-альманах, состоящий из десятки лучших работ Конкурса короткометражного кино Художественного театра 2025 года. Это прекрасный формат, в котором соединяются очень серьёзная театральная база и кино.



В 2025 году МХТ имени А. Чехова провел Конкурс короткометражного кино в третий раз. Художественный театр носит имя великого писателя Антона Павловича Чехова, жизнь которого неразрывно связана с историей Театра.

Чехов – это символ глубоких размышлений о человеке, его жизни и внутреннем мире. Его произведения и сегодня, в год его 165-летия, остаются актуальными и вдохновляющими, вызывают восхищение, по ним ставят спектакли, снимают фильмы, которые находят живой отклик, рождают дискуссии.

Очевидно, что инд�устрия требует притока новых кадров, «лифта» для молодых талантов, которые могли бы показать себя платформам, театрам и кинокомпаниям. Участники получили не только возможность представить свои фильмы публике, но и экспертную обратную связь. Победитель получит уникальный приз - съемка короткометражного художественного фильма с участием артистов МХТ имени А.П. Чехова при поддержке онлайн-кинотеатра Wink. Автором сценария в этом году станет Евгения Хрипкова, которая входит в число создателей популярных сериалов «Между нами химия», «Звоните ДиКаприо», «Совершенно летние», «Сладкая жизнь», «Восьмидесятые».



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