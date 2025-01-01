Че о че (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В год 165-летнего юбилея Антона Павловича Чехова, чьё имя неразрывно связано с МХТ, молодые авторы размышляют о его творчестве, произведениях, которые остаются актуальными и по сей день. «Че о че» — сериал-альманах, состоящий из десятки лучших работ Конкурса короткометражного кино Художественного театра 2025 года. Это прекрасный формат, в котором соединяются очень серьёзная театральная база и кино.



В 2025 году МХТ имени А. Чехова провел Конкурс короткометражного кино в третий раз. Художественный театр носит имя великого писателя Антона Павловича Чехова, жизнь которого неразрывно связана с историей Театра.

Чехов – это символ глубоких размышлений о человеке, его жизни и внутреннем мире. Его произведения и сегодня, в год его 165-летия, остаются актуальными и вдохновляющими, вызывают восхищение, по ним ставят спектакли, снимают фильмы, которые находят живой отклик, рождают дискуссии.

Очевидно, что индустрия требует притока новых кадров, «лифта» для молодых талантов, которые могли бы показать себя платформам, театрам и кинокомпаниям. Участники получили не только возможность представить свои фильмы публике, но и экспертную обратную связь. Победитель получит уникальный приз - съемка короткометражного художественного фильма с участием артистов МХТ имени А.П. Чехова при поддержке онлайн-кинотеатра Wink. Автором сценария в этом году станет Евгения Хрипкова, которая входит в число создателей популярных сериалов «Между нами химия», «Звоните ДиКаприо», «Совершенно летние», «Сладкая жизнь», «Восьмидесятые».



Как студенты и выпускники ведущих киношкол и театральных институтов взглянули на тему "Чехов о человеке"? Об этом расскажет альманах «Чехов о человеке» — сериал смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.





Сериал Возвращение 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.