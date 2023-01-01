Че о че (сериал, 2025) смотреть онлайн

В год 165-летнего юбилея Антона Павловича Чехова, чье имя неразрывно связано с МХТ, молодые авторы размышляют о его творчестве. «Че о че» — сериал-альманах, состоящий из десятка лучших работ Конкурса короткометражного кино Художественного театра 2025 года. Формат объединяет серьезную театральную базу и кино.



В 2025 году МХТ имени А. Чехова провел Конкурс короткометражного кино в третий раз. Так как индустрия требует новых кадров, знаменитый театр и ведущий онлайн-кинотеатр объединились, чтобы создать «лифт» для молодых талантов и дать им возможность показать себя. Участники не только представили свои фильмы публике, но и получили обратную связь от экспертов. Победителя ждет приз — съемка короткометражного художественного фильма с участием артистов МХТ имени А.П. Чехова при поддержке онлайн-кинотеатра Wink. Автором сценария в этом году станет Евгения Хрипкова, входящая в число создателей популярных сериалов «Между �нами химия», «Звоните ДиКаприо!», «Восьмидесятые».



Как студенты и выпускники ведущих киношкол и театральных институтов взглянули на тему этого года? Об этом расскажет альманах «Чехов о человеке» — сериал смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.





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