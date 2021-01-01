Частный детектив Магнум (сериал, 2021) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Ветерану морской пехоты Томасу Магнуму посчастливилось устроиться консультантом по безопасности к знаменитому писателю Робину Мастерсу, которого никто и никогда не видел в лицо. Магнум живет на Гавайях в особняке Мастерса и пользуется всеми предметами роскоши, которые есть на территории. Но самое главное – у него уйма свободного времени, чтобы подрабатывать частным сыщиком.



