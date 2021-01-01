Частный детектив Магнум. Сезон 3. Серия 3
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Частный детектив Магнум
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3-я серия

Частный детектив Магнум (сериал, 2021) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

2021, Magnum P.I.
Боевики, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ветерану морской пехоты Томасу Магнуму посчастливилось устроиться консультантом по безопасности к знаменитому писателю Робину Мастерсу, которого никто и никогда не видел в лицо. Магнум живет на Гавайях в особняке Мастерса и пользуется всеми предметами роскоши, которые есть на территории. Но самое главное – у него уйма свободного времени, чтобы подрабатывать частным сыщиком.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Частный детектив Магнум»

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